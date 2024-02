Matilda De Angelis in prima fila a Sanremo per il fidanzato dei Santi Francesi | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bologna, 10 febbraio 2024 – Toccante l’esibizione deicon Skin ieri sera sul palco dell’Ariston. Per la quarta serata di, quella dedicata ai duetti infatti, il duo, composto da Alessandro Des e Mario Francese che nel 2022 ha vinto X Factor, ha cantato il celebre brano Halleluja con la cantante britannica leader della band Skunk Anansie. Un momento in cui il tempo si è fermato per qualche minuto e al termine della musica tutto sembrava tornasse al suo normale svolgimento. Invece, c’è stato un piccolo colpo di scena. Sì, perché in platea c’era l’attrice bologneseDe, la fidanzata di Alessandro. Non poteva passare inosservata la sua presenza. Soprattutto perché è stata anche co-conduttrice di Amadeus tre anni fa. E così proprio quando i ...