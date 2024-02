Massese Del Nero avverte | Occorre più fluidità

(Di sabato 10 febbraio 2024) Spera di ritrovare completamente la “sua“il tecnico Davide Deldopo i passi avanti mostrati dalla squadra domenica scorsa contro il Lanciotto che lo hanno soddisfatto ma fino ad un certo punto. "Siamo andati meglio come approccio — spiega il mister zebrato — ma restando ancora un po’ farraginosi nella manovra. Serve un po’ più di. Abbiamo perso brillantezza nel gioco che dobbiamo recuperare perché se improvvisi fai più fatica e poi rischi delle sorprese. E’ più un calo di testa che fisico. Devo chiedere scusa ai ragazzi perché li sto bombardando sempre di notizie. In settimana, comunque, li ho visti meglio. Dobbiamo ritrovare il filo del nostro gioco". Domani a Ponte Buggianese attende laun avversario primatista in pareggi. "Conosco il suo mister per averci giocato insieme. Loro sono ...

