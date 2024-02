Mare Fuori 4 | Matteo Paolillo si racconta | Che cosa sarei stato se a 17 anni non avessi avuto l’arte?

(Di sabato 10 febbraio 2024), che ininterpreta Edoardo Conte e che ha cantato O' Mar For al Festival di Sanremo 2024, parla della grande scelta del suo personaggio nella quarta stagione, della passione per la poesia, dell'amore e del futuro.

Dal prossimo 14 febbraio in prima serata su Rai 2 andrà in onda la quarta stagione di "Mare Fuori" , la serie che racconta le vicissitudini di ... (iltempo)

Quando i militari hanno trovato la droga, la ragazza avrebbe risposto: “Voglio essere come Rosa Ricci”. La protagonista di Mare fuori, serie tv che in realtà vuole lanciare ai giovanissimi un ...E lei, un'eroina senza aver commesso gesta, no E quindi cosa ha fatto Ha preso di mira il momento dell'Amore raccontato dai ragazzi di Mare Fuori. Lo hanno fatto da par loro. Con quelle facce ...Il momento dedicato alla violenza di genere, che ha visto protagonisti sul palco dell'Ariston gli attori di Mare Fuori nella serata di mercoledì, è stato fortemente voluto da Amadeus, anche se non ...