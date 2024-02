Marco Trampetti scomparso da 6 giorni | si cerca una Mercedes grigia

Marco Trampetti, architetto 58enne di Milano è scomparso da ormai 6 giorni. L'ultimo viaggio in macchina per accompagnare un amico ...Si cerca anche a Monza e in Brianza Marco Trampetti, l'architetto che da alcuni giorni sembra essere scomparso nel nulla. Marco Trampetti è scomparso dalla notte del 5 febbraio da Milano. Dell'uomo, 5 ...Marco Trampetti è scomparso dalla notte del 5 febbraio da Milano. Dell'uomo, 58 anni, non si hanno notizie da allora, "da quella notte non ha più fatto ritorno a casa a Milano, zona Cesano Boscone", ...