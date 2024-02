Marco Pantani | 20 anni dopo | la rivincita del Pirata Adesso è per tutti di nuovo un eroe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mi sento ferito, i ragazzi che mi credevano devono parlare, dicembre 2003 Cesenatico, 11 febbrauio 2024 -, il nostro caro, scarabocchiò tanti pensieri un paio di mesi prima di morire. Uno è qui sopra, altri sono vicini alla sua tomba di Cesenatico, dove ilriposa e speriamo almeno che abbia trovato un po’ di pace. Sono già passati vent’, accidenti. Era un sabato sera, un maledetto sabato sera: San Valentino, la festa degli innamorati. Mezza Italia era stata innamorata di, eppure lui ci ha lasciati proprio quel giorno, solo come un cane, a San Valentino, in una camera di un residence di Rimini: dov’era finito l’Amore? La notizia arrivò tardi in redazione. La mattina ...