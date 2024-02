Mar Rosso | gli Houthi minacciano le navi italiane | “Vi colpiremo” Tajani | “Non ci facciamo intimidire”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Parole pesanti, quelle pronunciate dal leader dei guerriglieri, nel Mar: “L’Italia mette a repentaglio la sicurezza delle suemilitari e commerciali assumendo il comando tattico della missione Ue Aspides nel Mar”, dice in un’intervista all’Adnkronos il vice capo dell’Autorità per i media degli Ansar Allah () e presidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer (nella foto), sottolineando “cheleche aggrediscono il nostro Paese o che ostacolano la decisione di impedire alleisraeliane di attraversare il Mar. Questo deve essere chiaro”. Le minacce degliall’Italia Secondo Amer, uno dei ‘volti mediatici’ degli ...

La Fregata ? Martinengo ? assume il compito di unità di bandiera di ?Atalanta?, la missione dell?Unione Europea per il contrasto alla pirateria già... (ilmessaggero)

La Fregata ? Martinengo ? assume il compito di unità di bandiera di ?Atalanta?, la missione dell?Unione Europea per il contrasto alla pirateria già... (ilmessaggero)

Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Non si fermano le incursioni degli Houthi nel Mar Rosso , gruppo armato dello Yemen che si definisce “i partigiani ... (dayitalianews)

Nuove minacce al l'Italia dall'organizzazione islamista che ha preso in ostaggio i traffici marittimi nel Mar Rosso . Tajani: "Progetteremo le nostre ... (ilgiornale)

Nuove minacce all'Italia dall'organizzazione islamista che ha preso in ostaggio i traffici marittimi nel Mar Rosso . Tajani: "Progetteremo le nostre ... (ilgiornale)

L'Italia "mette a repentaglio la sicurezza delle sue navi militari e commerciali" assumendo il comando tattico della missione Ue Aspides nel Mar Rosso. Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos il ...A proposito degli Huthi, non pensa che quest’altro attacco alle navi sul mar Rosso possa diventare una azione terroristica che durerà a lungo termine e mettere in crisi l’ intera Europa “Gli Huthi ...L'organizzazione terroristica dello Yemen ha di nuovo messo nel mirino il nostro Paese. Assumendo il comando tattico della missione Ue Aspides nel Mar Rosso, l'Italia "mette a repentaglio la sicurezza ...