Manzoni presenta il suo cortometraggio Solipsiae | “Nel mondo dell’animazione servono passione e costanza”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bergamo., per creare ed immergersi in unnuovo, dando forma ad un’idea. Racconta molto del proprio lavoro e della proprianei confrontiMarco, in occasione dell’incontro a Daste venerdì 9 febbraio, durante Tono il Festival del Politecnico delle Arti di Bergamo.che all’Accademia Carrara si è formato, per fare del proprio sogno una professione. Diplomato una decina di anni fa, studia Nuove Tecnologie per poi spostarsi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, studiando animazione in 2D prima di muoversi per lavoro a Londra e in Irlanda. Ora è in fase di produzione di “” (insieme a Lab80),to al festival, ...