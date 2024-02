Manto stradale che interessa la SP3 Maierato-Bivio Angitola Martino | siamo in un punto di non ritorno

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 10 febbraio 2024) “in undi non, la situazione oramai è drammatica e insostenibile. Chi di dovere intervenga immediatamente prima che si verifichi qualche tragedia”. Questo è quanto dichiara alla stampa Ivanesponente regionale del Movimento Cultura Calabria in seguito alla condizione delchela SP3. Questa arteria-continua- è molto importante e trafficata. Non è più tollerabile offrire agli automobilisti un tratto di strada in simili condizioni. Ogni giorno innumerevoli automobilisti la percorrono per recarsi a lavorare alla Callipo Conserve e per raggiungere altre località dell’entroterra vibonese. E’ urgente procedere alla ...