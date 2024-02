Maninni fa un regalo a Fabrizio Moro dopo che lui non l’ha riconosciuto

Maninni in total white ed Ermal Meta in total black per ricordare lo yin e lo yang che si completano, come le loro voci che intonano “Non mi avete fatto niente”. Voto 8,5 Maninni, "Spettacolare": il ...Maninni, pseudonimo di Alessio Maninni, è un talentuoso cantautore, concorrente del Festival di Sanremo 2024. Chi è Mannini Età, fidanzata Maninni è nato il 19 dicembre 1997 a Bitetto, in provincia d ...«L’oggetto misterioso di questo Festival», come è stato descritto, risponde al nome di Maninni, cantautore pugliese di 26 anni, all’anagrafe Alessio Minnini. È lui il meno conosciuto fra i 30 Big in g ...