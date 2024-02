Manifesto per un vino libero e contemporaneo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 febbraio 2024) È la prima volta nella storia in cui alla nuova generazione chiediamo di bere. Convegni, articoli, caroselli Instagram e aziende distanno cercando un modo per riportare i giovani a consumare alcol, e specialmente, perché i dati nelle fasce più giovani della popolazione sono preoccupanti per il futuro del settore. Secondo i dati dell’Uiv, Unione Italiana Vini, per il prossimo anno si prevede un incremento del tasso di consumo di appena il sette per cento, con una crescita media annua dello 0,35 per cento. E da qui al 2040 le previsioni sono sempre più al ribasso. Ma soprattutto, il consumo dicoinvolge le fasce adulte della popolazione, mentre è sempre più evidente che i ragazzi abbiano meno voglia di bere, che il mondo della mixology li abbia sedotti e che abbia spostato decisamente i consumi verso ...