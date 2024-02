Mancini | «Pari più giusto! Risultato pesante | ci fa arrabbiare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’Inter ha battuto la Roma all’Olimpico in rimonta con un perentorio 2-4. Tutta l’amarezza dinel post partita di Sky Sport RAMMARICO – Queste le parole di: «Se lasci 10 minuti ad una squadra come l’Inter paghi. Dopo i gol presi c’è stata una reazione, non abbiamo avuto occasioni nitide, ma ilpoteva essere ilgiusto. L’Inter ha fatto una grande partita come noi, ci hanno sfidato faccia a faccia. Il, ci fa un po’potevamo fare qualche punto. Non è andata così, cercheremo di guardarla e di migliorarci. Vulnerabili a Dimarco-Darmian? Non abbiamo difeso da squadra, il primo gol di Thuram devo fare meglio e non devo farmi anticipare. Sono dettagli, riguarderemo con attenzione la partita. Quei 10-15 minuti ...