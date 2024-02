Manca manodopera qualificata La sinergia scuola-Confartigianato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le piccole imprese italiane stanno aumentando gli investimenti in tecnologie ma la loro propensione a innovare è spesso frenata dal problema di reperire personale qualificato. Lo sottolinea un rapporto diche mette in luce la carenza dellanecessaria ad affrontare la transizione digitale. Nel 2023, infatti, i piccoli imprenditori prevedevano l’assunzione di 449 mila lavoratori con elevate competenze 4.0, capaci di gestire tecnologie relative a big data analytics, internet of things e robot. Ma, di questi, il 55 per cento è risultato di difficile reperimento. Di fronte alla scarsità di lavoratori qualificati, la maggioranza dei piccoli imprenditori reagisce con una serie di interventi sia sul fronte degli incrementi salariali e della flessibilità negli orari di lavoro, sia con incentivi per favorire la crescita ...