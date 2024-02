Maltempo in Liguria | allerta meteo estesa a tutta la regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) La Spezia, 10 febbraio 2024 – È statalafino a questa sera alle 21 l'gialla per piogge diffuse. Lo ha reso noto laspiegando che si registrano piogge diffuse e persistenti, con intensità moderata e solo localmente forte. Sono caduti 216 millimetri di pioggia in 24 ore a Fiorino (ponente genovese), 206 a Urbe (SV) e 170 sempre in 24 ore a Sella Giassina (Comune di Neirone). Si sono verificati locali allagamenti, smottamenti e movimenti franosi. Nella serata di ieri problemi di approvvigionamento elettrico per circa un migliaio di persone a Lumarzo (Genova), poi risolti. Raffiche di vento di burrasca hanno colpito la costa e le montagne con punte di 94 km/h a Fontana Fresca sopra Sori (Genova). Attesa per domani una mareggiata intensa in ...