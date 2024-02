Malpensa | nuove rotte contro l’inquinamento acustico | ecco quando partiranno e perché non convincono il comitato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si fa sentire il“Vivere Coarezza“ di Somma Lombardo sulla sperimentazione didi decollo dal mese di marzo che dovrebbero abbattere l’impattosui centri abitati intorno a. Non ci sta ilche ha diffuso un comunicato per manifestare la propria contrarietà e nello stesso tempo la preoccupazione per le ricadute negative sulla frazione sommese. Dichiara il portavoce Silverio Colombo, "Coarezza dovrà sopportare il maggior disagio". La fase sperimentale è prevista da marzo a giugno, ma aggiunge Colombo "L’esperienza ultraventennale ci insegna che si sasi inizia ma non si sasi finisce". Ilfa anche rilevare che "si pensava che leattuali ...