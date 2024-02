Maiorca vs Rayo Vallecano – probabili formazioni

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Mallorca, semifinalista della Copa del Rey, cercherà di porre fine a una serie di cinque partite senza vittorie nella Liga quando domenica 11 febbraio pomeriggio accoglierà ilall’Estadi Mallorca Son Moix. La squadra di casa si trova attualmente al 17° posto in classifica, a soli tre punti dalla zona retrocessione, mentre ilè 13°, con quattro punti di vantaggio sugli avversari di questo fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha giocato martedì sera in Copa del Rey, pareggiando senza reti con la Real Sociedad ...

Protagonista LaLiga con le sfide della 24ª giornata. Domenica 11 febbraio andrà in scena il match tra Maiorca e Rayo Vallecano, in campo all'Estadio Mallorca ...