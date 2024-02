Maiorca-Rayo Vallecano | Liga | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 febbraio 2024)è una gara valida per la ventiquattresima giornata dellae si gioca domenica alle 16:15: tv,A differenza del(che non è salvo, ma che ha diverse squadre in mezzo rispetto alla zona rossa), ilha davvero necessità di punti nel match di domenica pomeriggio per cercare di tirarsi fuori da una situazione di classifica che si è fatta decisamente complicata. Sono solamente tre i punti che dividono la squadra che davanti è guidata da Muriqi dalla retrocessione. Anche se il Cadice non si può avvicinare perché ha perso venerdì sera. Muriqi (AnsaFoto) – Ilveggente.itQuindi è un’occasione importante per allungare. Assai importante. Contro un...