“Mai una cosa così” Sanremo 2024 | Amadeus è stato avvisato questa mattina ed è letteralmente volato dalla sedia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ieri con le cover è stata una serata memorabile per il Festival di, con un risultato in termini di ascolti altissimo. L’appuntamento dedicato alle cover è ormai un evento fisso all’interno della kermesse canora. Il pubblico lo attende con ansia ogni anno. L’evento in cui i cantanti in gara reinterpretano canzoni del passato è diventato nel tempo uno dei più apprezzati. La serata di ieri sera è andata addirittura oltre, infrangendo ogni record. La formula della serata cover è ormai collaudata. Si tratta di un’esibizione che permette ai cantanti di esibirsi senza sentire la pressione della gara. Ma soprattutto offre alcuni duetti e delle collaborazioni dall’elevato valore artistico. Non solo. Durante le esibizioni il pubblico in sala, ma anche quello a casa e sui social si scatena. La serata si trasforma spesso in un grande ...