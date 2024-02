Mahmood bacia un ragazzo VIDEO e il fidanzato Noah è a Sanremo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 febbraio 2024) A2024continua a riscontrare un enorme successo anche se non sembra molto favorito per la vittoria. La sua canzone Tuta Gold è tra le più ascoltate e streammate sulle piattaforme digitali e la prima ad essere entrata in tendenza mondiale nelle scorse ore, confermando l'apprezzamento del pubblico per la sua musica. Mentre la serata delle cover si concludeva, venerdì 9 febbraio 2024, con Geolier vincitore tra fischi e proteste dall'Ariston, sui social iniziavano a circolare filmati sorprendenti legati ad Alessandro. I filmati in questione fanno parte del cortometraggio Safe From Harm di Willy Chavarria, noto designer e attivista, recentemente approdato al mondo del cinema. Il corto, della durata di 11 minuti, è caratterizzato da una forte carica melodrammatica e sensuale, interpretato da un gruppo di modelli e modelle di fama ...