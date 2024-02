“Madame Luna“ premiato a Goteborg Epopea migrante dall’Eritrea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) La coproduzione italo-svedeseha vinto il premio per la miglior fotografia alFilm Festival. Il film trae ispirazione da numerose storie vere di persone che, una volta attraversato il Mediterraneo, si trovano ad affrontare numerose sfide per continuare il loro viaggio verso una vita migliore in Europa. "Con una fotografia autentica e vibrante che si adatta perfettamente alla storia, il direttore della fotografia cattura il viaggio della protagonista e ci avvicina intimamente alle sue tribolazioni, alle sue imperfezioni e infine al suo enorme cuore", recita la motivazione della giuria nel conferire il premio a Juan Sarmiento. "Ci racconta una storia politica in modo molto poetico, senza compromessi. È audace e bello", conclude la motivazione della giuria. Il film è stato scritto da Maurizio Braucci, noto per ...