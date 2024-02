Ma come parla Mahmood? Dietro le quinte con i Tenores | raptus sardo | Video

Giorni tesi in casa Sassuolo . L'allenatore Dionisi è a rischio e ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino.... (calciomercato)

La terza serata si apre con Amadeus che in preda ad un insensato cinismo, unito ad un rodimento epocale, decide che la mossa più ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo 2024 - parla il presidente dell’azienda di scarpe indossate da John Travolta : “Grande risonanza e soldi ben spesi per lui come testimonial. Ma nessun accordo con il Festival”

Sanremo e le scarpe. Di chi? Di John Travolta. L’ospitata del grande attore non è passata inosservata e non solo per la mal riuscita gag della Qua ... (ilfattoquotidiano)