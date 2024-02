Lumezzane da playoff Esame di maturità nella tana del Renate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Brescia) L’obiettivo fondamentale delrimane la salvezza, ma la squadra di mister Franzini (foto) si sta facendo valere. E il derby lombardo di questa sera (20.45) in casa delpotrebbe consentire ai rossoblù di alzare l’asticella, trovando la convinzione di rimanere in zonasino in fondo. Il tecnico valgobbino, però, mette in guardia i suoi sulle insidie del Città di Meda: "Sarà una partita difficile. Si sono rinforzati molto e i risultati si sono visti: tre vittorie consecutive. Noi dobbiamo guardare partita per partita. Franzini questa sera dovrà rinunciare a Ilari, Regazzetti e Troiani, ma potrà recuperare Dalmazi e Spini. L.M.