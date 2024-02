L’ultimo rifugio tra rimpianto e memoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) E proprio qui ti torna in mente per forza quella frase. Sì, ti tornano in mente quelle parole che Marco Pantani confidò a Gianni Mura, un maestro del racconto: io scatto in salita per abbreviare la mia agonia… Eh, sì. La tragica agonia esistenziale del Pirata ha trovato riparo e, alla fine di un indicibile tormento, proprio qui. Nella piccola cappella di famiglia all’interno del cimitero di Cesenatico. Il mare non è lontano. Se vieni su a piedi camminando dalla strada di Zadina, il mare lo sentì. Lo respiri. Ne avverti il lamento remoto, che echeggia a mo’ di grido di dolore. Già. Come è stato possibile? Perché un giovane uomo nel fiore degli anni è stato spezzato, frantumato, disintegrato in questo modo crudele? Dove abbiamo sbagliato, tutti!, in quegli anni? Lo dico? Lo scrivo: forse c’è un senso di colpa collettivo, nel pellegrinaggio muto di tanti, da ...