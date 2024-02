Lukaku imbarazzante | neanche la giustificazione dei fischietti Inter | ora sembra una discesa

Roma-Inter: 2-4 L’Inter vince in rimonta contro la Roma e si porta a sette punti dalla Juventus seconda in classifica. Leggi QUI la cronaca della partita Sommer: 7 Non prendeva due gol dal 7 ottobre c ...La prima di De Rossi vale un sorriso enorme e il saluto sotto la Sud al termine del match. Vittoria per i giallorossi grazie a Lukaku e Pellegrini. L’Hellas prova a riaprire il match, ma i giallorossi ...