Luca Nardi scala il ranking ATP e vede la top100! Dove può arrivare in classifica a Chennai

(Di sabato 10 febbraio 2024)ha raggiunto la finale del Challenger 100 di2024 e si è portato ad una sola vittoria dalla top100 delmondiale, un obiettivo molto significativo in ottica accesso diretto al tabellone principale degli Slam. Il giovane pesarese, dopo aver battuto oggi in semifinale il taiwanese Tseng per 8-6 al tie-break del terzo set (salvando un match point con un doppio nastro clamoroso), se la vedrà nell’atto conclusivo con il padrone di casa indiano Sumit Nagal. Quello di domani sarà un vero e proprio spareggio con in palio il titolo e soprattutto (per entrambi) la prima volta tra i primi 100 tennisti del mondo. L’azzurro, 114° nell’ultimo aggiornamento della, è già certo di ritoccare il suo beste ad oggi sarebbe virtualmente 106°, ma in caso di ...