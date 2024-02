Lotus Emeya conclude con successo i test più critici

Ecco quali sono pregi e difetti...09 FEB Citroën ë-C4 X è stata la più veloce nella sfida dei 1.000 km 09 FEB Lotus Emeya, gli ultimi test sono al Circolo Polare Artico a -25 gradi 09 FEB Anche Zeekr ...Complessivamente, i test di sviluppo della nuova Lotus Emeya sono stati portati avanti in 15 Paesi differenti. La casa automobilistica ha persino collaudato la sua Hyper-GT elettrica in Mongolia.L'articolato mondo dei robot per le pulizie si sta arricchendo di proposte veramente interessanti, con un generalizzato ribasso dei prezzi medi che non può che rendere tutti soddisfatti. Oggi è in off ...