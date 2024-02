Lotta agli spacciatori senza sosta Altri quattro arresti in due giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024)in appena 24 ore, tutti per spaccio di droga. Segnale che il problema c’è nonostante gli sforzi profusi dalle forze dell’ordine. Questa volta a mettere a segno isono stati i carabinieri della compagnia di Prato che hanno agito in tre distinte operazioni. Nel primo caso, l’altra notte, i militari della stazione di Iolo hanno rintracciato un marocchino del ’91, in Italiafissa dimora, pregiudicato e irregolare, perché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Prato. L’uomo doveva scontare una pena residua di 2 anni e 11 mesi per reati legati allo spaccio di stupefacenti. L’arrestato è stato associato portato alla Dogaia. La sera precedente, in via Pacinotti, sempre i carabinieri di Iolo hanno arrestato un ragazzo italiano ...