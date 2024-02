Lorella Cuccarini e il ‘patto col diavolo’ | ecco il segreto della sua forma perfetta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 10 febbraio 2024) Personaggi Tv, Ieri sera abbiamo vistosolcare il palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice di “Sanremo” per la quarta serata dello show. Oltre ad apprezzare il suo noto savoir-faire davanti alle telecamere, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la splendidaconduttrice. In moltissimi si sono chiesti quanti anni abbia e come riesca apparire così radiosa. In un’intervista,ha svelato il suo. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “Grande Fratello”, la frase choc di Maddaloni fa infuriare il pubblico Leggi anche: “Grande Fratello”, Vittorio rivela cosa prova davvero per Greta, un mitotelevisione ...