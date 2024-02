Lollobrigida | “Non mi dimetto Non temo la sfiducia di persone già sfiduciate” L’incontro con gli agricoltori

(Di sabato 10 febbraio 2024) E’ stata un’accoglienza piuttosto calorosa quella deglipresenti al presidio di Via Nomentana, poco fuori Roma, al ministro. Una serata all’insegna del dialogo quella di venerdì. Per il ministro dell’Agricoltura applausi – riferisce l’Adnkronos- l’invito a un brindisi e molte foto con alcuni dei 700presenti, giunti con circa 450 mezzi . Dalla folla anche l’invito ‘Difendici, siamo l’ultimo presidio dell’Italia’ , mentre i delegati abruzzesi hanno offerto al ministro alcuni arrosticini. “Vi ringrazio per quello che avete fatto negli anni in cui avete garantito la continuità di questo asset strategico”: ovvero l’agricoltura. Un comizio improvvisato quello dial presidio ‘dei trattori’ sulla Nomentana.al presidio degli ...

Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, alla domanda se teme la mozione di sfiducia di Renzi. Quindi non si dimette entro martedì, come ...ROMA. "Non ci dimentichi". Queste le parole a conclusione del presidio a Roma tra gli agricoltori, da giorni in agitazione contro le politiche dell’Ue, al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrig ...E non dell’agricoltura. La seconda sconfitta per il governo - i secondo trofeo per i gli agricoltori - è proprio l’asse Lollobrigida-Prandini. La premier Meloni ha appaltato il settore al cognato che ...