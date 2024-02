Lollobrigida al presidio dei trattori a Roma | agricoltori divisi | “Battiamo le mani a chi ci sta rovinando?” E alcuni fischiano il ministro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ildell’Agricoltura e sovranità alimentare Francescosi è presentato ieri sera, 9 febbraio, aldi Riscatto Agricolo sulla via Nomentana aper incontrare gliche da giorni stanno protestando in tutta Italia. È stato accolto daglicon saluti e strette di mano, e condi loro si è confrontato sui temi della protesta. Tra gliperò non tutti hanno gradito la sua presenza.infatti hanno fischiato durante il suo intervento dal palchetto. “Cosa siamo venuti a fare a? A battere lea chi ci sta?” ha urlato un agricoltore raccogliendo gli applausi di una parte del gruppo L'articolo proviene ...

Francesco Lollobrigida ha visitato i presidi degli agricoltori sulla Nomentana a Roma. Il ministro dell'Agricoltura al presidio dei trattori nella Capitale: «Esenzione Irpef per gli imprenditori del comparto più in difficoltà. Non hanno fiducia in noi Io registro consenso»