Lo studente nella bufera È ufficiale | sarà sospeso L’amarezza di Damiano | Ora ho paura di parlare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) di Valentina Reggiani "Come mi sento? Sinceramente sono molto dispiaciuto: non credo sia giusto quello che è successo, penso di aver detto la verità e continuerò a cercare il più possibile di difendere quello che ho fatto. Aspettiamo solo di preparare la memoria difensiva per la notifica che ci è arrivata ieri e vedremo". Così lodel quinto anno dell’istituto Barozzi,Cassanelli, a cui giovedì è stata notificata la sospensione di dodici giorni dalla scuola dopo aver rilasciato un’intervista alla stampa locale circa alcune problematiche dell’istituto. Ieri il 18enne ha parlato con i giornalisti, senza nascondere il dispiacere per quanto sta accadendo e la speranza, ancora oggi, che qualcosa possa cambiare. Come ti senti? "Mi dispiace molto per quello che è accaduto. Mi viene contestato il fatto che io ...