Lo Show dei Record con Gerry Scotti | chi sfiderà i propri limiti nella seconda puntata?

(Di sabato 10 febbraio 2024)conduce Lodeisu Canale 5: nel secondo appuntamento prove spettacolari ed emozionanti per conquistare un posto nel Guinness Worlds 2024 Domenica 11 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Lodei, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. Dallo Studio 11 di Cologno Monzeseconduce una serata piena di adrenalina, capace di appassionare tutta la famiglia, grazie ad un un mix di performance spettacolari e divertenti. Personaggi di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo sfideranno iper conquistare un posto nel Guinness Worlds 2024....