Lo penso soltanto io? | Luca Argentero | quel sospetto sulla canzone di Annalisa

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nella serata delle cover, gli appassionati di Sanremo si scatenano tra corsi, ricorsi e ricordi anche lontani, molto lontani nel tempo. Un gioco di suggestioni e piccole madeleine che coinvolge un po' tutti i concorrenti in gara sul palco dell'Ariston. Tra questi venerdì sera è senza dubbio spiccata la solita. La cantante savonese rivelata una decina di anni fa ad Amici è ormai la regina incontrastata del pop italiano, con in saccoccia tormentoni come Bellissima, Mon Amour e Disco Paradise. Sempre molto "sanremese", negli ultimi anni ha ingranato la quinta con una svolta decisamente più sofisticata e audace al tempo stesso. Il brano Sinceramente si candida già a hit della prossima estate e potenziale sbanca-Festival, anche se dovrà fare i conti con il fenomeno Geolier. Il rapper partenopeo, in gara con I p' me tu p' te (per ammetterla, visto il ...