Liverpool-Burnley sabato 10 febbraio 2024 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 10 febbraio 2024) Domenica scorsa ilè uscito sconfitto dalla sfida con l’Arsenal e quindi la sua posizione in testa alla classifica del campionato inglese ora è quantomai precaria, non tanto perché i Gunners ora sono risaliti a -2, ma soprattutto perché il Man City, pure a -2 prima di giocare qualche ora prima contro l’Everton, ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Liverpool è in testa alla Premier League . I ragazzi di Jurgen Klopp vincono in casa del Burnley e regalano un Boxing Day da sogno ai tifosi dei ... (sportface)

Il Liverpool è in testa alla Premier League . I ragazzi di Jurgen Klopp vincono in casa del Burnley e regalano un Boxing Day da sogno ai tifosi dei ... (sportface)

Il Liverpool potrebbe essere già stato scalzato dalla sua posizione in Premier League quando uscirà per la sfida di sabato 10 febbraio con il ... (sport.periodicodaily)

Alla viglia della sfida contro il Burnley a parlare è stato Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool si è soffermato sulla gara che dovrà affrontare, ma anche e soprattutto sull’ennesimo infortunio ...Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Burnley soffermandosi anche sull'introduzione del cartellino blu che vale l'espulsione ...La partita tra Liverpool e Burnley si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, con il Liverpool in lotta per mantenere la vetta della classifica e il Burnley impegnato a sfuggire alla zona retroc ...