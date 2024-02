LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani-Santoro non scendono dal podio nel sincro misto da 3 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 12.51: Sbagliano gli irlandesi che compromettono una gara fin qui buona con un tuffo da 44.64, totale di 249.12 12.50. La Nuova Zelanda chiude con un totale di 252.66 12.49: Non perfetto il tuffo dei messicani, un po’ scarsi entrambi, punteggio di 59.40, totale di 275.31. Sarà almeno argento per l’Italia 12.47: E’ITALIA! La Gran Bretagna sbaglia l’ultimo tuffo, in particolare Reid, per i britannici arrivano 52.08, totale di 278.28!!! 12.46: Buona la chiusura dei polacchi che ottengono un totale di 252.30 12.45: Buona chiusura degli statunitensi, punteggio di 62.10, totale di 262.17 12.44. Tanti spruzzi per i coreani che totalizzano 63, totale di 285.03, i coreani sono dietro agli azzurri 12.43: Bene l’ultimo tuffo degli azzurri, che ...