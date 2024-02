LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani-Santoro ancora d’argento nel sincro misto da 3 metri! Show finale con la piattaforma uomini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 16.18: Non ci sono azzurri al via di questa gara, una delle poche finali senza italiani ma ci sono sorrisi in casa azzurra perchè la notizia ufficializzata dalla Fin è che sia Larsen, sia Giovannini hanno staccato il pass (per nazionale) per Pariginella gara dallae quinti tutti gli slot sono coperti per l’Italia nelle gare individuali 16.15: Buongiorno e bentornati alladella nona e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondodia Doha, nella quale è stato assegnati l’undicesimo titolo e sarà assegnato il dodicesimo titolo, quella della. 13.00: per il momento ...