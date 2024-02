LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Giovannini e Larsen vicinissimi dopo quattro rotazioni | si allontana la zona finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI NUOTO 9.16: Scarso Cao, un altro errore per lui, punteggio di 79.20, totale di 317.70. Classififica: Cao, Wiens, Willar Valdes, Williams, Berlin Reyes.14mo,15mo 9.15: Yang rischia qualcosa, riesce a salvare il tuffo, punteggio di 79.20, totale di 298.35 9.14: Non perfetto Williams, leggermente abbondante, punteggio di 72, totale di 299.30 9.13: Leggermente scarso Willars Valdez che ottiene 70.20, totale di 304.25 9.12: Leggermente scarso Sereda, non una buona semi, punteggio di 70.20, totale di 279.20 9.11: Berlin Reyes totalizza 75.60, totale di 286.70 9.10: Scompare in acqua Szombor-Murray che ottiene un punteggio di 76.80, totale di 273.70 9.09: Buon tuffo di Im che totalizza 72 punti, ...