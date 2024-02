LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Giovannini e Larsen vicinissimi dopo cinque rotazioni | si allontana la zona finale

Leggi tutta la notizia su oasport

9.33: Qualche sbavatura per Yang, punteggio di 73.60, totale di 371.95 9.32. Leggermente scarso Williams che ottiene comunque un buon 73.80, totale di 373.10 9.31. Molto bene Willars Valdes che scompare in acqua, punteggio di 86.40, totale di 390.65 9.30: Bene Sereda che totalizza 81, totale di 360.70 9.29: Un po' scarso in ingresso Berlin Reyes, punteggio di 55.50, totale di 342.20 9.28: Bene Szombor-Murray che totalizza 69.70, totale di 343.40 9.27: Abbondante in ingresso Im, punteggio di 50.40, totale di 312.95 9.26: Wiens trova un buon tuffo, punteggio di 69.30, totale di 380.15 9.25: Scarso in ingresso in acqua Loschiavo che totalizza 72.15, totale di 356.05 9.24: Abbondante in ingresso in acqua, Kothari totalizza 59.20, totale di 333.40 9.23: Ancora un ...