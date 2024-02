LIVE – Tortona-Sassari 62-52 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

LIVE – Tortona-Sassari 52-50 - Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Tortona-Sassari, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa interessante per la parte ... (sportface)

LIVE – Tortona-Sassari 37-37 - Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Tortona-Sassari, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa interessante per la parte ... (sportface)

LIVE – Tortona-Sassari 25-25 - Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Tortona-Sassari, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa interessante per la parte ... (sportface)

LIVE – Tortona-Sassari 16-12 - Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Tortona-Sassari, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa interessante per la parte ... (sportface)

LIVE – Tortona-Sassari 8-7 - Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Tortona-Sassari, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa interessante per la parte ... (sportface)