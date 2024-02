LIVE – Torres-Juventus U23 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 10 febbraio 2024) LadiU23, match valido per il girone B di. Nella venticinquesima giornata da una parte i sardi che con le ultime sconfitte, pur restano onorevolmente al secondo posto, si sono irrimediabilmente allontanati dalla vetta, dall’altra i bianconeri che dopo un avvio difficile sono in un buon momento e ora al nono posto. Chi vincerà allo stadio Vanni Sanna di Sassari? Appuntamento alle ore 16.15 di sabato 10 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23 ore 16.15 SportFace.

La diretta live della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Napoli. Il tecnico rossonero parlerà alla vigilia di una partita molto importante per la formazione che si trova al terzo ...6x Superbowl commentator Joe Buck joined Ben Cameron on Summer Grandstand to preview Superbowl LVIII.Lead commentator for Sky's Formula 1 coverage David Croft joined Ben Cameron on Summer Grandstand to discuss the upcming 2024 season, Lewis Hamilton's move to Ferrari in 2025 and the hopes of our ...