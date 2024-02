LIVE Sci di fondo | Sprint Canmore 2024 in DIRETTA | tra poco il via delle qualificazioni in Canada

Leggi tutta la notizia su oasport

18:22 Ultime fasi prima del via, mentre va ricordato che tra gli uomini i partecipanti saranno 61. 18:19 Prima a prendere il via sarà la francese Melissa Gal, seguita subito dopo dal pettorale rosso, Linn Svahn. E la svedese non ha molta voglia di lasciarsi sfuggire questa fase. 18:16 Più tardi, alle 19:04, via per gli uomini. Ci saranno con il 5 Elia Barp, con il 14 Federico Pellegrino, con il 17 Michael Hellweger e con il 45 Simone Daprà. 18:13 Si parte con le donne, dalle 18:30. 55 sono le atlete in gara, tra queste le italiane Nicole Monsorno con il 9 e Francesca Franchi con il 41. 18:10 Un saluto da OA Sport e benvenuti a questaduediodierne, entrambe in tecnica libera. 15 km femminile – ...