LIVE Sci di fondo | Sprint Canmore 2024 in DIRETTA | clamoroso Elia Barp in finale Podio non impossibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi va a spasso nei primi metri dellafemminile. Stavolta Diggins sta dietro, probabilmente accontentandosi del piazzamento. 22:26 Al via ladonne: Linn Svahn Maja Dahlqvist Tiril Udnes Weng Jessca Diggins Kristine Skistad Johanna Hagstroem 22:25 La nuovamaschile (senza Chanavat): Johannes Hoesflot Klaebo Edvin AngerPPPPPPPPPPP Erik Valnes Even Northug Janik Riebli CHANAVAT SQUALIFICATO! Al suo posto Anger. Fuori Pellegrino,tira fuori questo tipo di prestazione. 22:24 DUNQUE:maschile così strutturata: Johannes Hoesflot Klaebo Lucas ChanavatPPPPPPPPPPP Erik Valnes Even Northug Janik Riebli Serve un momento ...