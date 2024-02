LIVE Sci di fondo | Sprint Canmore 2024 in DIRETTA | al via le qualificazioni femminili con Monsorno e Franchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:33 Linn Svahn chiude con 2’43?42, da vedere se sarà un tempo veramente importante. Anche se le prime impressioni sembrano andare in quella direzione, visto che ha quasi preso Gal. 18:32 Sul percorso Nicole. 18:30 Partite le prime protagoniste di oggi, ci vorranno 13’30” per vederle tutte in azione. 18:28 Ultimi istanti prima del via tra le donne! Il percorso, va ricordato, misura circa 1300 metri. 18:25 Ricordiamo che questa non sarà l’unicadella trasferta canadese: si va, infatti, a competere in tecnica classica martedì 13. 18:22 Ultime fasi prima del via, mentre va ricordato che tra gli uomini i partecipanti saranno 61. 18:19 Prima a prendere il via sarà la francese Melissa Gal, seguita subito dopo dal pettorale rosso, Linn Svahn. E la svedese non ha molta ...