LIVE Sci alpino | Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA | pazzesca rimonta di Gut-Behrami e sorpasso su Shiffrin Rimpianti per Brignone e Bassino

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 14.34 Una vittoria che significa moltissimo per Gut, che dimostra per l’ennesima volta la sua sagacia tecnica sul passaggio più difficile della seconda manche. L’elvetica passa in testa alla generale, e vedendo il calendario, a prescindere dal rientro di, adesso è lei la favorita per la conquista della Sfera di Cristallo. 14.32 Questa la top-10 deldi: Lara Gut(Svizzera) 1’59?27 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.01 AJ Hurt (Stati Uniti) +0.15 Federica(ITALIA) +0.22 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +0.29 Marta(ITALIA) +0.32 Mina Fuerst ...