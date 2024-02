LIVE Sci alpino | Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA | l’Italia fa sognare! Bassino rinasce ed è in testa davanti a Brignone!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE LADELMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.43 Gara accorta di Gut che non paga assolutamente. La svizzera è sembrata rimanere in attesa per tutta la manche, e il risultato è l’ultimo posto parziale a 61 centesimi. Il distacco non è ampio, ma si potrebbe riaprire tutto per quel che riguarda la classifica di specialità. 10.42 Tredici centesimi di ritardo per l’elvetica dopo i primi dieci secondi, lei perde anche nel secondo intermedio ed è dietro di 0.26. 10.42 Vediamo ora se ammazzerà la gara Lara Gut-Behrami. 10.42 Anche Robinson è nella mischia! La giovane classe 2001 è terza a 11 centesimi, fa la differenza sui dossi centrali, per poi difendersi benissimo anche sul ...