LIVE Sci alpino | Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA | inizia la seconda manche! Platino tra le prime a partire | le ultime saranno Brignone e Bassino

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE LADELMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 13.32 La canadese passa in luce rossa per sei centesimi al primo intermedio. C’è molta più velocità in questamanche, fatto che non dispiace né a Lara Gut né a Federica. 13.32 Il primo riferimento imposto da Lysdahl è di 2’01?58. C’è stato un errore vistoso per la norvegese sulla lunga in contro pendenza che immette sul piano, vediamo quanto perderà. Ora Cassidy Gray (-0.09). 13.30LAMANCHE DELDI! Buon divertimento a tutti! 13.29 La prima asarà la norvegese ...