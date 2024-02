LIVE Sci alpino | Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA | grande lavoro in pista | si parte alle 10 30 Brignone sfida Gut

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELFEMMINILE LADELMASCHILE DI BANSKO9.30 E12.30 10.00 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladeldi(Andorra), valevole per la Coppa del Mondo 2023-di scifemminile. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladeldi(Andorra), valevole per la Coppa del Mondo 2023-di scifemminile. Nono e terz’ultimo appuntamento tra ...

Live Timing Slalom Maschile Bansko (BUL) Gioco dei podi, Odermatt alla ricerca della nona sinfonia, Meillard e Yule per ripetersi in slalom: gli svizzeri per Bansko, ...In Bulgaria il sesto appuntamento stagionale tra le porte larghe. 'Odi' vuole continuare la striscia vincente, lo sfidano il tirolese e tanti altri, da Zubcic a Kranjec, mentre ...La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Bansko, Bulgaria, per la disputa di uno slalom gigante, lungo la pista Banderitza ...