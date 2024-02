LIVE Sci alpino | Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA | buona manche per Platino che cerca la rimonta | attesa per Bassino e Brignone

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 13.53 Lie continua a perdere progressivamente porta dopo porta, la norvegese è sesta a 1.40. 13.53 Spunta anche un raggio di sole in quel di, ma la norvegese va subito in luce rossa. 13.52 In partenza la norvegese Lie (-0.11). 13.52 Per un’austriaca che fa benissimo, eccone una che fa malissimo. Gritsch è 12ma a 1.87 senza mai entrare veramente in gara. 13.51 Ora è il turno di Gritsch (-0.03). 13.50 Egregia ladi Ricarda Hasser! L’austriaca taglia il traguardo con 8 decimi di vantaggio sulla canadese e può sognare una grande. Lei, da supergigantista nata, ha sfruttato alla perfezione il disegno. Avrebbe potuto fare il ...

La finale del "58° Superbowl" è live su Italia 1, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio. La diretta, in chiaro, dell’evento sportivo mediaticamente più seguito al mondo inizia alle ore 00.2 ...FeralpiSalò - Palermo in diretta allo Stadio Leonardo Garilli. La FeralpiSalò affronta il Palermo sabato 10 febbraio 2024 alle ore 14.00 per il match valido per la 24° giornata di Serie B 2023-2024.Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica Brignone 2/a in 1.01.12. Terzo tempo per la ...