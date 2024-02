LIVE Sci alpino | Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA | Bassino rinasce e guida davanti a Brignone Indietro Gut | attesa per le altre azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE LADELMASCHILE DI BANSKO ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.20 Scivola via sul muro finale dopo la perdita di aderenza Zenere, che comunque non stava disputando una manche indimenticabile. 11.20 Altissimo il distacco dell’azzurra dopo due intermedi, addirittura 1 secondo e 10 centesimi. 11.19 Subito un’altra italiana, partita Asja Zenere. 11.19 Molto buono il tratto finale di Platino, che dimostra di gradire parecchio le pendenze più arcigne e raddrizza la gara. L’azzurra è 21ma a 1.40. 11.19 Ventidue centesimi di ritardo per l’azzurra, che diventano 52 al secondo intermedio. Troppo sotto al palo la sua azione fino ad ora. 11.18 Al via ora Elisa Platino. 11.18 Si difende come meglio può ...