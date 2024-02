LIVE Sci alpino | Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA | Bassino al comando | Brignone seconda ad un soffio! 3 azzurre qualificate | si riparte alle 13 30

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE LADELMASCHILE DI BANSKO9.30 E12.30 11.52 Subito un primo intermedio favoloso per Mcfarlane, che paga 11 centesimi dopo i primi secondi di gara. 11.50 Rimane in linea per la qualifica fino all’ultimo Nyberg, che però non è perfetta sul muro finale ed è 34ma a 2.40. 11.49 Ultime atlete al via, attenzione alla svedese Nyberg e alla transalpina Mcfarlane. 11.48 La Francia oggi può recriminare parecchio, Lugon-Moulin fa segnare il miglior intermedio nel terzo settore, ha una proiezione nelle quindici ma poi esce anche lei sul muro finale. Resiste Gray. 11.47 In partenza una possibile mina vagante, la transalpina Lugon-Moulin. 11.45 ...

Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica ...La Coppa del mondo di sci femminile fa tappa a Soldeu in Andorra con uno slalom gigante che vedrà l'assalto di Lara Gut alla leadership in classifica della Shiffrin ancora assente. Per l'Italia in con ...