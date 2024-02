LIVE Sci alpino | Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA | alle 13 30 parte la seconda manche Bassino e Brignone provano a concretizzare la doppietta

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELFEMMINILE LADELMASCHILE DI BANSKO9.30 E12.30 13.12 La sorpresa in negativo di questa primadi gara è Lara Gut-Behrami, forse arrivata con troppa pressione all’appuntamento. L’elvetica è nona, ma ad appena 61 centesimi dalla testa. Lai più è stata tracciata dal suonatore, e la svizzera può rimontare sognando anche podio e vittoria 13.09 Unsprint, di poco sopra il minuto di durata per. Questo porta ad avere una classifica strettissima, con ben sedici atlete racchiuse in appena un ...

Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica Brignone 2/a in 1.01.12. Terzo tempo per la ...Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica ...La Coppa del mondo di sci femminile fa tappa a Soldeu in Andorra con uno slalom gigante che vedrà l'assalto di Lara Gut alla leadership in classifica della Shiffrin ancora assente. Per l'Italia in con ...